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02:48, 26 июля 2023Культура

Российский режиссер умер на приеме у врача

Shot: режиссер «Улиц разбитых фонарей» Мамедов умер в возрасте 71 года на приеме у врача
Михаил Мамедов

Михаил Мамедов. Фото: Shot / Telegram

Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер в возрасте 71 года на приеме у врача в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, в понедельник, 24 июля, российский режиссер вместе с женой пришел на прием к врачу в поликлинику на Рижском проезде. Там у него заболело сердце. На место вызвали скорую помощь, но помочь мужчине не удалось. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Михаил Мамедов — заслуженный деятель искусств России. Был режиссером театров имени Маяковского и «Театра Луны». Снимал такие фильмы и сериалы, как «Паутина», «Улицы разбитых фонарей», «Такова жизнь» и «Неистовый, яростный, бешеный…».

Ранее в возрасте 69 лет умер режиссер и продюсер Григорий Любомиров. Причины смерти не раскрываются. С 1994 года он работал режиссером и сценаристом программы «Куклы». В 2001 году он стал автором первого российского реалити-шоу «За стеклом».

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    Марина Совина
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