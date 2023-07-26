Меркель промокла из-за мужа на фестивале Вагнера

Bild: муж экс-канцлера ФРГ Меркель оставил жену без зонтика под дождем на концерте

Муж экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр оставил без зонтика под проливным дождем жену в вечернем платье на концерте, посвященном немецкому композитору Рихарду Вагнеру в Байроте. О негалантном поступке супруга Меркель сообщает Bild.

«Дождь хулиганит в Байройте! И [премьер-министр Баварии] Маркус Зедер, и муж Меркель Иоахим Зауэр — они держали зонтики, но только над собой, [забыв про жен]», — говорится в публикации. При этом отмечается, что, согласно фотографиям агентства, Reuters у Меркель был собственный зонт, которым она так и не воспользовалась.

Ранее экс-президент ФРГ Йоахим Гаук в интервью газете Tagesspiegel заявил, что экс-канцлеры ФРГ Герхард Шредер и Ангела Меркель воспользовались своим положением ради укрепления связей с Россией, из-за этого пострадали престиж Германии и ее экономические интересы.