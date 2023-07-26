Россия объявила в розыск украинских активиста и телеведущую

МВД России объявило в розыск украинских активиста Друзенко и телеведущую Мосейчук

МВД России объявило в розыск украинских активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

В карточке розыска говорится, что граждане Украины разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ. Против них возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти из-за призывов к насилию над российскими военнослужащими.

Друзенко призывал к кастрации российских военнопленных, а Мосейчук в эфире высказывала угрозы российским летчикам и членам их семей.