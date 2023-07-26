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17:08, 26 июля 2023Мир

Призыв главы ЕК охотиться на волков связали с местью за ее любимого пони

Bild: призыв Урсулы фон дер Ляйен охотиться на волков связали с местью за ее любимого пони

Фото: Daniel Vogl / dpa / Globallookpress.com

Призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен изменить статус защиты волков в Европе может быть связан с местью за ее пони. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Правильно, что исчезающие виды должны быть защищены, но если в определенных районах этот вид больше не находится под угрозой исчезновения, мы должны действовать по-другому, в том числе с волком. Например, охотиться на него», — сказала фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Мюнхене.

Как отмечает обозреватель Bild Ханс-Йорг Фелевальд, призыв главы ЕК может быть связан с ее желанием «отомстить за любимого пони» по кличке Долли, на которого в сентябре 2022 года напал волк, ночью проникший на территорию семейного поместья политика.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области волки из-за голода выходят в деревни и утаскивают собак. Для борьбы с волками в области начались массовые охоты по снегу с флажками, которые считаются самыми эффективными.

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    Глеб Бажуткин
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