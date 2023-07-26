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10:52, 26 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о второй волне контрнаступления ВСУ

Рогов: ВСУ начали вторую волну наступления, бросив максимальные силы на прорыв обороны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на ореховском направлении Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино», — уточнил он.

Рогов добавил, что ВСУ нанесли «основной удар» северо-восточнее Работино. Глава движения также пообещал позднее сообщить подробности происходящего на этом участке фронта.

26 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону в регионе. По его словам, обстановка в районе Работино, а также населенных пунктов Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с ожесточенным отпором российских войск и понесли значительные потери.

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    Кристина Есикова
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