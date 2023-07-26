В Запорожской области рассказали о второй волне контрнаступления ВСУ

Рогов: ВСУ начали вторую волну наступления, бросив максимальные силы на прорыв обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на ореховском направлении Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино», — уточнил он.

Рогов добавил, что ВСУ нанесли «основной удар» северо-восточнее Работино. Глава движения также пообещал позднее сообщить подробности происходящего на этом участке фронта.

26 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону в регионе. По его словам, обстановка в районе Работино, а также населенных пунктов Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с ожесточенным отпором российских войск и понесли значительные потери.