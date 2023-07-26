В Запорожской области заявили о попытке ВСУ прорвать оборону

Балицкий: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области, обстановка обострилась

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону в Запорожской области, обстановка в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — рассказал он.

Кроме того, Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия предприняла 36 попыток обстрелять населенные пункты в регионе на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

22 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов описал ситуацию на ореховском направлении в Запорожской области фразой «очень горячо». Он рассказал, что ВСУ после массированной артподготовки восточнее Работино пошли в атаку. Украинские войска пытались прорваться к позициям российских сил и занять окопы на первой линии обороны.