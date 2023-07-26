В российском регионе задумались о запрете брака без теста на ВИЧ и наркотики

В Ингушетии рассматривают запрет брака без отрицательного теста на ВИЧ и наркотики

В Ингушетии задумались о запрете брака без отрицательного теста на ВИЧ и наркотики. О рассмотрении инициативы в этом российском регионе заявили в администрации Малгобекского района, сообщение приводит РИА Новости.

Как заявили чиновники, с идеей подобного запрета выступил глава министерства по национальной политике Ингушетии Ваха Беков. Кроме теста на ВИЧ предлагается сдавать анализы и на другие заболевания, передающиеся половым путем.

Обязательные справки для желающих заключить брак могут ввести уже к осени 2023 года.

«Руководитель миннаца подчеркнул, что при условии, что в остальных населенных пунктах Ингушетии духовенство и жители поддержат инициативу, справки для молодоженов будут введены к сентябрю текущего года», — цитирует агентство сообщение администрации.

Ранее сообщалось, что в России есть более двадцати регионов, где эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии.