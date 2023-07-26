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03:28, 26 июля 2023Бывший СССР

В Харьковской области после взрыва повреждены промышленные объекты

УНИАН: мэр Бакшеев заявил о повреждении промышленных объектов в Харьковской области

Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения после взрыва. Об этом заявил мэр города Первомайский Николай Бакшеев, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Сумской области.

В ночь на 25 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях, и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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