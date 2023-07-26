«Страна.ua» сообщила о взрывах в Харьковской области и воздушной тревоге в Сумской области

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Сумской области.

В ночь на 25 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях, и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам в Одессе и области, назвав их «ударами возмездия» после атаки на Крымский мост. Заявлялось, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).