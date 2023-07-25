На Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Так, сирены звучат в Киеве и Киевской области. Там же слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны.

Также тревога объявлена в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях, и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам в Одессе и области, назвав их «ударами возмездия» после атаки на Крымский мост. Заявлялось, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.