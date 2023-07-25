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02:39, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Так, сирены звучат в Киеве и Киевской области. Там же слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны.

Также тревога объявлена в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях, и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам в Одессе и области, назвав их «ударами возмездия» после атаки на Крымский мост. Заявлялось, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

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    Марина Совина
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