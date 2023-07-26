Модель Перминова снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

Российская модель Елена Перминова снялась в прозрачной водолазке без бюстгальтера

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 36-летняя манекенщица предстала перед камерой в костюме в бежевых тонах, состоящем из полосатого жакета и кожаной юбки. Видно, что под пиджаком присутствует прозрачная водолазка, оформленная воротником, сквозь ткань которой просвечивает обнаженная грудь Перминовой.

Фото: @lenaperminova

Кроме того, на кадрах можно заметить, что ее образ дополняют босоножки на шнуровке, небольшая белая сумка с коричневой ручкой, а также золотые серьги.

Ранее Елена Перминова показала фото времен юности с фразой «годы мне пошли на пользу». Манекенщица продемонстрировала кадры, сделанные в период с 16 до 19 лет. На одном из них знаменитость позировала в джинсовой куртке с убранными назад волосами, сидя в машине, на другом — в леопардовом бикини на пляже. В то же время она снялась с асимметричной прической и ярким макияжем, будучи моделью на конкурсе парикмахеров.