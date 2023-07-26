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21:43, 26 июля 2023Мир

В США предсказали ВСУ потерю всех бригад при продолжении наступления

Полковник Макгрегор: ВСУ потеряют все оставшиеся бригады, если продолжат наступление

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.

«Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены», — подчеркнул полковник, отметив, что в этом случае у Киева ничего не останется.

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    Марина Совина
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