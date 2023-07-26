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17:36, 26 июля 2023Мир

Названо условие поражения США в украинском конфликте

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не признают поражение, пока РФ не возьмет Киев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска при необходимости легко дойдут до Киева и тем самым поставят точку в украинском конфликте. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победы Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве», — пояснил Макгрегор.

Военный считает, что в Белом доме не хотят признавать поражение США в украинском конфликте, а потому оттягивают его урегулирование. При этом Киев не имеет шансов на успех даже при новых поставках техники НАТО.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разъярен из-за низкого боевого духа Вооруженных сил Украины (ВСУ) и больших потерь в армии.

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    Варвара Кошечкина
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