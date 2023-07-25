Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 25 июля 2023Мир

В США рассказали о причинах ярости Зеленского

Полковник США Макгрегор: Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Filip Singer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за никого боевого духа в ВСУ и больших потерь. Об этом рассказал советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — выразил свое мнение эксперт.

Полковник подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понесли «чудовищные потери». Из-за этого, считает Макгрегор, Зеленский переживает разочарование и злость.

По мнению полковника, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте

    В США рассказали о причинах ярости Зеленского

    Движение по Крымскому мосту возобновили

    54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье

    В России гонки дронов и лазерный бой признали спортом

    Литва предложила Евросоюзу альтернативу для экспорта зерна с Украины

    В Пентагоне прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Москву

    Индия запустит сразу семь сингапурских спутников

    Гашек ответил пожаловавшемуся на положение российских спортсменов Фетисову

    Пропавшие на Кольском полуострове школьники из Москвы нашлись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости