В США рассказали о причинах ярости Зеленского

Полковник США Макгрегор: Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за никого боевого духа в ВСУ и больших потерь. Об этом рассказал советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — выразил свое мнение эксперт.

Полковник подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понесли «чудовищные потери». Из-за этого, считает Макгрегор, Зеленский переживает разочарование и злость.

По мнению полковника, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.

