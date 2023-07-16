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16:47, 16 июля 2023Мир

В США раскрыли страхи Зеленского

Макгрегор: Вашингтон может проигнорировать интересы Киева для урегулирования конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вашингтон может проигнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы урегулировать украинский конфликт на условиях Москвы. Страхи украинского лидера раскрыл экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Stephen Gardner.

По его словам, конфликт завершится в тот момент, когда президент США Джо Байден направит соответствующее сообщение Москве, после чего Вашингтон выведет военный контингент и прекратит поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Макгрегор уверен, что исход противостояния будет зависит от переговоров России и США. При этом Белый дом, вопреки ожиданиям Киева, признает потерянные им территории российскими. «Это то, чего [президент Украины Владимир] Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания (о границах 1991 года, — прим. «Ленты.ру») из-за которых многие поддерживали его внутри страны», — подчеркнул он.

Зеленский оказался в крайне тяжелой ситуации, так как ВСУ несут огромные потери в зоне боевых действий, в то время как Россия стала гораздо сильнее. Поэтому именно от нее будут зависеть условия для окончания конфликта, заключил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, решив попросить больше оружия у Запада. По его мнению, украинский лидер вновь попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не осознавая, что это не избавит его от проигрыша.

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    Варвара Кошечкина
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