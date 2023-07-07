Полковник Макгрегор счел глупой ошибкой Зеленского просьбу предоставить больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, решив попросить больше оружия. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По мнению американского полковника, украинский лидер вновь попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не осознавая, что это не избавит его от проигрыша.