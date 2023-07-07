Американский аналитик Депетрис: вступление Украины в НАТО станет провокацией для России

Вступление Украины в НАТО не имеет смысла, так как это может спровоцировать Россию. Такое мнение выразил научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис в статье для Financial Times.

По словам аналитика, несмотря на то, что альянс поддерживает украинскую армию, он старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ. «Немедленное членство Украины в НАТО, очевидно, могло бы стать провокацией», — отметил он.

Аналитик также подчеркнул, что часть западных стран приветствуют вступление Киева в НАТО. Например, за это выступает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, также эту идею поддерживают во Франции.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. По его словам, страны-участницы альянса намерены провести интервенцию в страну. «Это произойдет в любом случае», — рассказал он.