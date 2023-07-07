Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:02, 7 июля 2023Мир

В США назвали возможные последствия вступления Украины в НАТО

Американский аналитик Депетрис: вступление Украины в НАТО станет провокацией для России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Вступление Украины в НАТО не имеет смысла, так как это может спровоцировать Россию. Такое мнение выразил научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис в статье для Financial Times.

По словам аналитика, несмотря на то, что альянс поддерживает украинскую армию, он старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ. «Немедленное членство Украины в НАТО, очевидно, могло бы стать провокацией», — отметил он.

Аналитик также подчеркнул, что часть западных стран приветствуют вступление Киева в НАТО. Например, за это выступает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, также эту идею поддерживают во Франции.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. По его словам, страны-участницы альянса намерены провести интервенцию в страну. «Это произойдет в любом случае», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

    Контракт российского голкипера включили в список худших в межсезонье НХЛ

    Десятерых российских подростков госпитализировали после употребления алкоголя

    Названо количество пожалевших о ремонте россиян

    Разбегающихся с площадки после обстрела ВСУ детей в Донецке сняли на видео

    В США назвали возможные последствия вступления Украины в НАТО

    Уролог назвал причины преждевременного семяизвержения

    Победительница секс-чемпионата в Швеции показала кубок и рассказала о мечте

    Западную Европу раскритиковали за нежелание выйти из «зоны комфорта»

    Артиллеристам под Авдеевкой привезли снаряды с повышенной дальностью огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости