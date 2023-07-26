У берегов российского города появилось огромное нефтяное пятно

Руководитель Росприроднадзора Радионова: на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов

В Архангельской области на реке Северная Двина произошел разлив нефтепродуктов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Область пятна составила 0,5 на 4 километра. Радионова опубликовала видео, на котором показано переливающееся пятно, покрывшее воду Северной Двины. На кадрах также видны пришвартованные суда. Глава ведомства отметила, что нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов».

Глава ведомства сообщила, что специалисты устанавливают объем загрязнений, чтобы рассчитать нанесенный природе ущерб. Из-за разлива нефти Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее нефтепродукты попали в воду Саратовского водохранилища на Волге в Самарской области. В местном управлении Росрыболовства заявили, что из-за произошедшего не зафиксировали потерь биоресурсов.