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14:12, 24 июля 2023Среда обитания

На Волге обнаружили разлив нефти

Волго-Камское ТУ Росрыболовства: под Самарой на Волге зафиксирована пленка из нефти

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В акватории реки Волги Саратовского водохранилища 23 июня обнаружили пленку из нефтепродуктов. Об этом Волго-Камское управление Росрыболовства сообщило в своем Telegram-канале.

Нефть разлилась в районе садового некоммерческого товарищества «Садовод 7» городского округа Жигулевск Самарской области. К вечеру 23 июня загрязнение распространилось до населенного пункта Ширяево.

В управлении Росрыболовства отметили, что не зафиксировали потерь биологических ресурсов. Там также заявили, что направят материалы по факту загрязнения в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

О маслянистом пятне на Волге также сообщали местные жители. «Границы пятна теряются вдали, зрительно сложно определить, насколько большое по площади масляное пятно покрыло участок Волги в районе села Ширяево», — рассказала одна из них.

Ранее нефть разлилась на реке Колве в Усинском округе Республики Коми. Отмечалось, что нефтепродукты загрязнили пять километров водного пространства. В Роспотребнадзоре сообщали, что в реку могло попасть около тысячи кубометров нефти. Авария произошла на принадлежащем компании «Нобель-Ойл» нефтепроводе.

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    Мария Черкасова
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