Названа площадь загрязнения нефтью реки в Коми

Экстренные службы: нефть из поврежденного нефтепровода загрязнила 5 км реки Колвы в Коми

Разлитая в Усинском округе Республики Коми нефть загрязнила пять километров реки Колвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Проведено обследование течения Колвы с воздуха», — рассказали экстренные службы. Колва является притоком реки Усы, которая, в свою очередь, впадает в Печору.

Авария произошла 1 июля, но о ней стало известно только на следующий день. Разгерметизация произошла на нефтепроводе, который принадлежит компании «Нобель-Ойл», на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На почву в 500 метрах от Колвы разлилась нефть, которая позже попала в реку по уклону.

В Роспотребнадзоре заявляли, что в компании не отчитывались о произошедшем, а о разливе министерство узнало от общественников и местного министерства природных ресурсов. В ведомстве сообщали, что в реку могло попасть около тысячи кубометров нефти.

На территории Усинска ввели режим повышенной готовности, местных жителей попросили не брать воду из реки. Следственный комитет России организовал проверку.