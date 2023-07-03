Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:11, 3 июля 2023Среда обитания

Назван объем разлившейся в Коми нефти

Глава Росприроднадзора Радионова: в Коми в реку могло попасть до тысячи кубометров нефти

Фото: Telegram-канал SHOT

В реку Колву Республики Коми из-за аварии могло попасть до тысячи кубометров нефти, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Произошел прорыв нефтепровода в районе Усинска. По нашим подсчетам в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти», — написала она.

Авария произошла 2 июля на принадлежащем компании «Нобель-Ойл» трубопроводе. В организации не сообщили Росприроднадзору о произошедшем и заявили, что у них «проходят учения». О разливе министерство узнало от общественников и местного министерства природных ресурсов.

Нефтепродукты нанесли большой ущерб экологии, попав на землю и в воду. Радионова заявила, что Росприроднадзор будет добиваться внеплановой проверки и отбирать пробы почвы и воды совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому округу.

Из-за разлива нефтепродуктов на территории Усинска ввели режим повышенной готовности. Следственный комитет России начал проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужб?

    Палестина проконсультируется с Россией по положению беженцев

    Назван объем разлившейся в Коми нефти

    В Британии рассказали о 50 000 ЛГБТ-солдатах в рядах ВСУ

    МВД объявило в розыск бывшего первого замглавы СБУ Виталия Маликова

    В Госдуме назвали терактом попытку покушения на Аксенова

    Определены высокооплачиваемые вакансии в столичном регионе

    Туристы описали обстановку в 13-километровой пробке у Крымского моста

    В Дагестане неизвестные сожгли Audi депутата горсобрания

    Собянин предложил москвичам выбрать направления для новых кружков и секций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости