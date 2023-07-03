Назван объем разлившейся в Коми нефти

Глава Росприроднадзора Радионова: в Коми в реку могло попасть до тысячи кубометров нефти

В реку Колву Республики Коми из-за аварии могло попасть до тысячи кубометров нефти, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Произошел прорыв нефтепровода в районе Усинска. По нашим подсчетам в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти», — написала она.

Авария произошла 2 июля на принадлежащем компании «Нобель-Ойл» трубопроводе. В организации не сообщили Росприроднадзору о произошедшем и заявили, что у них «проходят учения». О разливе министерство узнало от общественников и местного министерства природных ресурсов.

Нефтепродукты нанесли большой ущерб экологии, попав на землю и в воду. Радионова заявила, что Росприроднадзор будет добиваться внеплановой проверки и отбирать пробы почвы и воды совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому округу.

Из-за разлива нефтепродуктов на территории Усинска ввели режим повышенной готовности. Следственный комитет России начал проверку.