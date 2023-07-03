В Коми попросили не брать воду из одной реки

Россиян попросили не брать воду из реки Колва из-за разлива нефтесодержащей жидкости

Жителей Усинска в республике Коми, где произошел разлив нефтесодержащей жидкости, попросили не брать воду из реки Колва. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Николай Такаев.

«До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — написал Такаев.

Глава округа также отметил, что вместе с оперативной группой находится на месте происшествия. Там действует режим «Повышенная готовность». Устранением последствий занимаются 18 человек и 4 единицы техники.

Разлив произошел в понедельник, 3 июля. Как отметили власти, проблемы возникли на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении. В итоге часть нефтепродуктов попала в реку Колва. Вскоре Следственный комитет начал проверку.