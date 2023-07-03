Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:23, 3 июля 2023Среда обитания

В Коми попросили не брать воду из одной реки

Россиян попросили не брать воду из реки Колва из-за разлива нефтесодержащей жидкости

Фото: Пресс-служба главы Коми / ТАСС

Жителей Усинска в республике Коми, где произошел разлив нефтесодержащей жидкости, попросили не брать воду из реки Колва. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Николай Такаев.

«До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — написал Такаев.

Глава округа также отметил, что вместе с оперативной группой находится на месте происшествия. Там действует режим «Повышенная готовность». Устранением последствий занимаются 18 человек и 4 единицы техники.

Разлив произошел в понедельник, 3 июля. Как отметили власти, проблемы возникли на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении. В итоге часть нефтепродуктов попала в реку Колва. Вскоре Следственный комитет начал проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов отреагировал на попытку покушения на него

    Названы увеличившие количество бюджетных мест колледжи Москвы

    Бывшую усадьбу Тинькова выставили на продажу

    В Грузии заявили о планах оппозиции взять Сочи на фоне попытки мятежа Пригожина

    Пользующаяся рекордным спросом у россиян страна Азии упростила въезд туристам

    Стало известно о согласовании турецким клубом контракта с российским игроком

    В Петербурге нашли кричащую 16-летнюю школьницу в кустах у автозаправки

    В Коми попросили не брать воду из одной реки

    В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

    Пробка у Крымского моста растянулась на 13 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости