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08:17, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Сломавшая лодыжку девушка лишилась обручального кольца по необычной причине

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Пользователь Reddit с ником arrroquw рассказал, как его невеста лишилась обручального кольца по необычной причине. Он заявил, что это произошло из-за домашних животных.

Парень рассказал, что сделал предложение девушке и подарил ей кольцо за 400 евро (примерно 40 тысяч рублей). Она поместила его в футляр и положила на тумбочку возле кровати. Рядом с тумбочкой стояло мусорное ведро: его поставили, потому что невеста героя истории недавно сломала лодыжку и проводила большую часть времени в постели.

Недавно к девушке пришли гости, и рассказчик вынес мусорное ведро из комнаты. Когда мусор увезли, его невеста заметила, что кольцо пропало. Автор поста уверен, что ему столкнули в мусорное ведро их домашние животные. «У нас есть три кошки, и иногда они превращаются в реальную угрозу. Они постоянно скидывают все на пол», — добавил он.

В итоге герой истории купил своей возлюбленной такое же обручальное кольцо. «Это обошлось мне еще в 400 евро. И к тому же теперь у моей невесты разбито сердце», — пожаловался он.

В комментариях пользователи поделились историями о том, как они теряли обручальные кольца. «Я потерял кольцо через две недели после свадьбы. Я увидел, как оно слетело и упало в ручей. Мы так его и не нашли», «Кольцо моей жены украла клининговая служба», «Я завернул свое кольцо в бумажные полотенца во время уборки. Мой отец подумал, что это мусор, и выбросил их», — высказались они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о необычной находке у входной двери. Он обнаружил на пороге своей квартиры сырые куриные лапы.

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    Мария Большакова
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