Мужчина попытался устроить человеческое жертвоприношение

Гражданин Бенина решил пожертвовать сыном ради магического ритуала

В Нигерии полиция арестовала гражданина Бенина, который вместе с тремя сообщниками попытался провести денежный ритуал, требующий человеческого жертвоприношения. Об этом сообщает издание Vanguard.

50-летний Пом Банда приехал в Нигерию вместе с девятилетним сыном. Мужчина сказал мальчику, что хочет устроить его на работу помощником по хозяйству, после чего передал его человеку по имени Баба Шина. В течение следующего месяца ребенок жил с Бабой Шиной, а затем вернулся в Бенин. В присутствии ребенка отцу выдали 35 тысяч нигерийских найр (3,9 тысячи рублей) в качестве зарплаты за помощь по хозяйству. Это было сделано с целью запутать мальчика.

Позднее Пом Банда договорился с другими подозреваемыми и снова привез сына из Бенина в Нигерию. На этот раз он решил пожертвовать ребенком ради магического ритуала, который, по его мнению, принес бы ему богатство. Чтобы провести ритуал, они нашли знахаря, однако тот оказался полицейским под прикрытием, который сообщил об их планах в правоохранительные органы.

В результате были арестованы четверо подозреваемых, в том числе Пом Банда. После окончания расследования они предстанут перед судом. Отец ребенка пояснил полицейским, что хотел провести ритуал, так как нуждался в деньгах.

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