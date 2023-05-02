Мужчина изнасиловал 90-летнюю старушку ради магического ритуала

Житель Зимбабве изнасиловал 90-летнюю старушку, чтобы разбогатеть при помощи магии

Житель города Биндура, Зимбабве, изнасиловал старушку, чтобы разбогатеть при помощи магии. Об этом сообщает издание Bulawayo.

22-летний Сайлент Мучофия решил переспать с пожилой женщиной по совету знахаря: тот утверждал, что этого требует магический ритуал, привлекающий богатство. Мужчина выбрал жертву — 90-летнюю местную жительницу, — и пришел к ней, представившись племянником хозяина дома. Он попросил накормить его и с разрешения женщины взял еду на кухне, но не стал ее есть. Вместо этого он осмотрел все комнаты, включая спальню потерпевшей. Затем попросил топор и ушел, чтобы, по его словам, купить напитки.

Вернувшись без напитков, Мучофия нашел пожилую женщину сидящей на улице. Он закрыл ей глаза и заявил, что вооружен ножом и ранит ее, если она будет сопротивляться. После этого он заставил старушку зайти в дом, изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

Дочь потерпевшей обнаружила мать в слезах и вызвала полицию. Соседи сообщили женщине, что видели, как подозреваемый выходил из дома.

Вскоре полиция арестовала насильника. Он предстал перед судом, где признал вину. Суд приговорил мужчину к 18 годам тюремного заключения, в том числе к четырем года условно.

Ранее сообщалось, что семейная пара в индийском штате Керала столкнулась с финансовыми трудностями и обезглавила двух женщин, чтобы принести их в жертву в ходе магического ритуала по привлечению денежного благополучия. Убийства были совершены с интервалом в месяц.