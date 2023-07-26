В Рыбинске проведут фолк-праздник в честь Дня города

В исторической части Рыбинска в День города проведут фолк-праздник с ярмаркой и танцами

Жителей и гостей Рыбинска в День города ожидает фолк-праздник с песнями, танцами и ярмаркой. О том, какие еще сюрпризы подготовлены к 5 августа, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что основная часть запланированных мероприятий пройдет в исторической части города, а именно — на Красной площади, Крестовой и Стоялой улицах, бульваре Ушакову и набережной у причала.

По словам автора проекта Дмитрия Кузнецова, организаторы намерены оживить рыбинские улицы, выполненные в купеческом стиле, идеально вписанным в городскую среду праздником. «Пространство исторического центра делим на зоны, в каждой — свой камерный праздник. Программа выстроена так, что события будут идти, сменяя друг друга. Так гости успеют увидеть все. Плюс разнообразие жанров на каждой из площадок: фолк, классика и джаз — порадуют поклонников разной музыки», — отметил он.

В частности, на Красной площади будет проходить фолк-праздник с клоунами, мимами, акробатами и жонглерами. Здесь же можно будет увидеть старинные танцы в исполнении актеров, а также старинные аттракционы и ремесленные ряды.

На Крестовой улице проведут «Рояль-дефиле», на котором будут представлены инструменты музея-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого. Кроме того, тут состоится концерт классической музыки.

Организаторы позаботились и о ценителях джаза: на улице Стоялой пройдет гала-концерт фестиваля «Джаз на родном языке — 2023», стартующего в Рыбинске 3 августа.

Завершится празднование Дня города запуском Екатерининских потешных огней.

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