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13:00, 26 июля 2023Моя страна

В Чувашии пройдет фестиваль «Зеленое золото России»

В Чебоксарах состоится посвященный хмелеводству фестиваль «Зеленое золото России»

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В столице Чувашии, Чебоксарах, состоится фестиваль «Зеленое золото России», посвященный хмелеводству. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики.

Мероприятие будет проходить с 12 по 19 августа. Отмечается, что праздник может соперничать с зарубежным «Октоберфестом».
Неподалеку от Чебоксарского речного порта организаторы разместятся 12 шатров с пенными напитками из восьми регионов страны — Ленинградской, Самарской, Воронежской, Калужской, Пензенской и Ульяновской областей, а также из Татарстана и самой Чувашии.

Более того, на фестивале будет обустроен музей пивоварения и деревенского быта, где все желающие смогут узнать про старинные рецепты и обряды.

Ранее в июле в Нацмузее Республики Татарстан открылась выставка традиционной белорусской культуры «Живое наследие Беларуси». Экспозиция продлится до 17 сентября.

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    Фариза Бацазова
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