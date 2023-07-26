В Чувашии пройдет фестиваль «Зеленое золото России»

В Чебоксарах состоится посвященный хмелеводству фестиваль «Зеленое золото России»

В столице Чувашии, Чебоксарах, состоится фестиваль «Зеленое золото России», посвященный хмелеводству. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики.

Мероприятие будет проходить с 12 по 19 августа. Отмечается, что праздник может соперничать с зарубежным «Октоберфестом».

Неподалеку от Чебоксарского речного порта организаторы разместятся 12 шатров с пенными напитками из восьми регионов страны — Ленинградской, Самарской, Воронежской, Калужской, Пензенской и Ульяновской областей, а также из Татарстана и самой Чувашии.

Более того, на фестивале будет обустроен музей пивоварения и деревенского быта, где все желающие смогут узнать про старинные рецепты и обряды.

Ранее в июле в Нацмузее Республики Татарстан открылась выставка традиционной белорусской культуры «Живое наследие Беларуси». Экспозиция продлится до 17 сентября.