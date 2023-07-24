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16:55, 24 июля 2023Моя страна

В Татарстане откроется выставка «Живое наследие Беларуси»

В Нацмузее Татарстана 25 июля откроется выставка «Живое наследие Беларуси»

Фото: Ю.Иванов / РИА Новости

Во вторник, 25 июля, в Нацмузее Республики Татарстан откроется выставка традиционной белорусской культуры «Живое наследие Беларуси». Об этом пишет портал «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция продлится до 17 сентября. Представители музея подчеркнули, что через демонстрацию народного костюма и промыслов выставка раскрывает «особенности белорусской традиционной культуры всех шести регионов страны», а именно Минской, Витебской, Гомельской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей.

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Отмечается, что основными материалами, которые использовали белорусские мастера в своей работе, были солома, глина, лен, шерсть, лоза. Именно поэтому наиболее значимыми видами народных ремесел были изготовление разнообразных изделий из соломы, лозы и бересты, бондарное и гончарное дело, резьба по дереву, валяние, ткачество и вышивка.

Ранее в июле стало известно, что в Татарстане утвердили план мероприятий, приуроченных к проведению Года педагога и наставника. Так, уже в 2023 году в республике появится музей образования, памятник и сквер учителя. Также планируется издание книги о системе образования.

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    Фариза Бацазова
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