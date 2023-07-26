Реакцию основателя Group-IB Ильи Сачкова на приговор показали на видео

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор и обратится к президенту РФ

Реакция основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова на приговор за госизмену попала на видео. Ролик в среду, 26 июля, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как отправленный на 14 лет в колонию строгого режима бизнесмен вытянулся по стойке смирно и положил руку на грудь, в конце ролика видно, как он засмеялся и приветливо кивнул кому-то в зале. В ходе судебного разбирательства осужденный бизнесмен отказался признавать, что сотрудничал с иностранной разведкой.

По данным F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), защита Сачкова заявила, что обжалует приговор и обратится к президенту России.