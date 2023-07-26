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09:43, 26 июля 2023Россия

Вагоны с серой загорелись на железнодорожном вокзале в российском регионе

Baza: вагоны с серой загорелись на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вагоны с серой загорелись на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области. О происшествии в российском регионе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Из-за этого были эвакуированы все пассажиры с вокзала, а также жителей ближайших домов. Как утверждает Baza, сотрудник РЖД отравился парами серы во время пожара.

Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

О возгорании вагонов с серой в Рязанской области стало известно в районе 7 утра. Сначала люди заметили задымление.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, его уже удалось потушить. Власти Рязанской области ситуацию пока не комментировали.

В июне сообщалось о пожаре в одном из кафе на Ленинградском железнодорожном вокзале в Москве. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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