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15:35, 29 июня 2023Среда обитания

На Ленинградском вокзале загорелось кафе

В кафе на Ленинградском вокзале в Москве произошел пожар
СюжетПожар в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В одном из кафе на Ленинградском железнодорожном вокзале в Москве произошел пожар. На происшествие в столице обратил внимание Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как бургерную площадью 20 квадратных метров заполнил густой темно-серый дым. Экстренным службам удалось ликвидировать возгорание за несколько минут. Уточняется, что пострадавших нет. Вокзал продолжает работать в штатном режиме.

В июне списанные шпалы загорелись на площади 100 квадратных метров в районе железнодорожного вокзала в Курске. Поджогов, прилетов и диверсий зафиксировано не было. Сотрудники экстренных служб смогли быстро локализировать огонь. В результате пожара в российском городе никто не пострадал.

Ранее на железнодорожном вокзале в Уфе загорелись цистерны с нефтью. На попавших в сеть кадрах видно языки пламени и густой черный дым, поднимающийся высоко в небо. На незначительном удалении от пожара можно заметить еще несколько стоящих на путях цистерн, не тронутых огнем. Во время инцидента один человек серьезно пострадал, потеряв сознание.

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    Александра Качан
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