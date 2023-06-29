На Ленинградском вокзале загорелось кафе

В кафе на Ленинградском вокзале в Москве произошел пожар

В одном из кафе на Ленинградском железнодорожном вокзале в Москве произошел пожар. На происшествие в столице обратил внимание Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как бургерную площадью 20 квадратных метров заполнил густой темно-серый дым. Экстренным службам удалось ликвидировать возгорание за несколько минут. Уточняется, что пострадавших нет. Вокзал продолжает работать в штатном режиме.

В июне списанные шпалы загорелись на площади 100 квадратных метров в районе железнодорожного вокзала в Курске. Поджогов, прилетов и диверсий зафиксировано не было. Сотрудники экстренных служб смогли быстро локализировать огонь. В результате пожара в российском городе никто не пострадал.

Ранее на железнодорожном вокзале в Уфе загорелись цистерны с нефтью. На попавших в сеть кадрах видно языки пламени и густой черный дым, поднимающийся высоко в небо. На незначительном удалении от пожара можно заметить еще несколько стоящих на путях цистерн, не тронутых огнем. Во время инцидента один человек серьезно пострадал, потеряв сознание.