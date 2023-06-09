Пожар на железнодорожном вокзале в российском городе попал на видео

В Уфе загоревшиеся на железнодорожном вокзале цистерны с нефтью попали на видео

В Уфе загорелись стоявшие на железнодорожном вокзале цистерны с нефтью. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно языки пламени и густой черный дым, поднимающийся высоко в небо. На незначительном удалении от пожара можно заметить еще несколько стоящих на путях цистерн, еще не тронутых огнем.

На место выехали сотрудники МЧС России. По предварительным данным, пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии без сознания.

Ранее в Новокузнецке загорелась электроподстанция. После ликвидации возгорания жители близлежащих населенных пунктов сообщили о перебоях в электроснабжении.