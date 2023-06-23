Стало известно о пожаре в районе железнодорожного вокзала в Курске

Mash: списанные шпалы загорелись в районе ж/д вокзала в Курске на площади 100 квадратов

Списанные шпалы загорелись в районе железнодорожного вокзала в Курске на площади 100 квадратных метров. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, никаких поджогов, прилетов и диверсий зафиксировано не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание уже удалось локализовать, утверждает Mash. Серьезных последствий в результате ЧП в Курске выявлено не было.

Власти российского региона ситуацию пока не комментировали.

16 июня губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причиной возгорания на фабрике «Бел-Поль» дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что к тушению пожара на предприятии были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал, подчеркивал тогда Старовойт.