Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 16 июня 2023Россия

Власти назвали причину пожара на фабрике в Курской области

Курский губернатор Старовойт назвал дрон ВСУ причиной возгорания на фабрике «Бел-Поль»

Фото: Telegram-канал Baza

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причиной возгорания на фабрике «Бел-Поль» дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, эту информацию подтвердили специалисты из силовых ведомств. В ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба.

Ранее власти допустили, что в сторону предприятия «Бел-Поль» по производству подушек и одеял в Курской области, где в пятницу, 16 июня, произошел пожар, мог быть направлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со стороны Украины.

О происшествии на предприятии «Бел-Поль» в поселке Красниково Курской области стало известно в пятницу, 16 июня. К тушению возгорания были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о неизбежности считаться с интересами России
    Фанатка ремонта назвала способ визуально увеличить крошечную комнату
    Мормонские сверчки-каннибалы заполонили американский штат
    Стало известно о решении Аршавина покинуть «Зенит»
    В НАТО заговорили об упрощении процедуры вступления Украины в альянс
    Власти назвали причину пожара на фабрике в Курской области
    Во Франции произошло землетрясение
    Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать в Запорожье
    Песков высказался о возможной встрече Путина и президента ЮАР
    Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.