Власти назвали причину пожара на фабрике в Курской области

Курский губернатор Старовойт назвал дрон ВСУ причиной возгорания на фабрике «Бел-Поль»

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причиной возгорания на фабрике «Бел-Поль» дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, эту информацию подтвердили специалисты из силовых ведомств. В ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба.

Ранее власти допустили, что в сторону предприятия «Бел-Поль» по производству подушек и одеял в Курской области, где в пятницу, 16 июня, произошел пожар, мог быть направлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со стороны Украины.

О происшествии на предприятии «Бел-Поль» в поселке Красниково Курской области стало известно в пятницу, 16 июня. К тушению возгорания были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники.