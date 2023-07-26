Названы неожиданные факты о сексе

Пользователи Reddit назвали интересные факты о сексе

Пользователи интернета назвали самые интересные и неожиданные, по их мнению, факты о сексе. Своими познаниями они поделились на сайте Reddit.

Среди самых популярных ответов оказались общеизвестные вещи: например, что прерванный половой акт не является надежным способом предохранения, а также то, что женщинам легче достичь оргазма при стимуляции клитора.

Другие пользователи сосредоточились на необычных физиологических особенностях человеческого тела. «Во время эякуляции сперма мужчин двигается со скоростью 45 километров в час», — написал пользователь CorgiRawr. «На клиторе больше нервных окончаний, чем на любой другой части тела, включая язык и кончики пальцев», — отметил Antique_Hunter7036.

Некоторые стали делиться лайфхаками, с помощью которых получают больше удовольствия от сексуальной жизни.

Пару лет назад я видел здесь пост о том, что женщины часто не могут достичь оргазма, если им холодно. Поэтому они часто надевают на ноги носки во время секса, что увеличивает комфорт и помогает им быстрее достичь кульминации SunsetPersephone пользователь

Среди ответов встречалась и действительно странная информация.

Бразильские орехи передаются половым путем. Если у вас есть аллергия на бразильский орех и ваш партнер недавно ел их, вы можете испытать аллергическую реакцию во время секса. Это единственный пищевой аллерген, который может передаваться партнеру наподобие ЗППП SuvenPan пользователь

Ранее мужчины-пользователи форума Reddit назвали черты представителей своего пола, которые считают самыми неприятными. Раздражение на случайные толчки и другие попытки показать свою доминирующую позицию оказались одними из самых нелюбимых мужских проявлений.