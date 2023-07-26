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14:13, 26 июля 2023Россия

Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

Мэр Собянин заявил, что 30 тысяч москвичей находятся в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Тридцать тысяч москвичей находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое число назвал мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения городского единого пункта отбора на военную службу, сообщается в его Telegram-канале.

Градоначальник пояснил, что на службу по контракту записались 10 тысяч жителей, еще 20 тысяч были мобилизованы.

«В Едином пункте отбора на военную службу по контракту поговорил сегодня с ребятами, которые отправятся в зону проведения СВО», — написал Собянин.

Он выразил благодарность жителям столицы за такой выбор. Также мэр подарил свой личный пистолет военному, который отправляется в зону СВО. Таким образом он поздравил его с получением звания лейтенанта.

Ранее Собянин рассказал, что власти Москвы продолжат поддерживать солдат и их семьи даже после окончания СВО.

Градоначальник уточнил, что речь идет о бесплатных детских садах, питании, выплатах на детей и других мерах.

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    Анна Щербакова
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