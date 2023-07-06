Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

Сергей Собянин: городская поддержка семей участников СВО будет продлена

Власти столицы продолжат поддерживать участников специальной военной операции и их семьи даже после окончания СВО. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Все те меры поддержки, которые реализуются городом для семей участников СВО и для ветеранов, будут продолжены и будут реализовываться даже после военных действий, после возвращения ветеранов», — заявил глава столицы.

Он уточнил, что речь идет о бесплатных детских садах, питании, выплатах на детей и других мерах.

Ранее в Москве открыли единый центр поддержки участников спецоперации и их семей. В новом учреждении участники СВО и их родственники могут получить комплексную помощь и различные услуги.