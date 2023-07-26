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10:52, 26 июля 2023Россия

На площадке Московского урбанфорума проведут спортивные мастер-классы

Гости Московского урбанфорума смогут прокатиться на искусственной волне и освоить вейкборд

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в «Лужниках» проведут спортивные мастер-классы и тренировки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В "Лужниках" установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она уточнила, что профессиональные спортсмены проведут занятия для всех желающих.

Также гости смогут прокатиться на треке для картинга, освоить йогу в гамаках и заняться зумбой. На спортивной площадке пройдут занятия по баскетболу, силовые тренировки и различные соревнования, а в хоккейной коробке можно будет прокатиться на роликовых коньках.

Кроме того, на площадке появится горка для зимних видов спорта с уникальным всесезонным покрытием — посетители смогут скатиться с нее на тюбинге или сноуборде.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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