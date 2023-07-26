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23:43, 26 июля 2023Экономика

В ФРС США заявили об отсутствии планов снижать ставку до конца года

Председатель ФРС США Пауэлл заявил об отсутствии планов снижать ставку до конца года
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил об отсутствии планов снижать ключевую ставку до конца года. Пресс-конференция по итогам заседания транслировалась на сайте регулятора.

«Нам будет комфортно понижать ставку тогда, когда нам будет комфортно это делать. Я не думаю, что это произойдет в текущем году», — уточнил глава ФРС.

Пауэлл добавил, что многие прогнозируют снижение ключевой ставки в следующем году.

Ранее стало известно, что ФРС США подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5 процента годовых. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял подобное решение, поскольку стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.

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    Марина Совина
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