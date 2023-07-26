В ФРС США заявили об отсутствии планов снижать ставку до конца года

Председатель ФРС США Пауэлл заявил об отсутствии планов снижать ставку до конца года

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил об отсутствии планов снижать ключевую ставку до конца года. Пресс-конференция по итогам заседания транслировалась на сайте регулятора.

«Нам будет комфортно понижать ставку тогда, когда нам будет комфортно это делать. Я не думаю, что это произойдет в текущем году», — уточнил глава ФРС.

Пауэлл добавил, что многие прогнозируют снижение ключевой ставки в следующем году.

Ранее стало известно, что ФРС США подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5 процента годовых. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял подобное решение, поскольку стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.

