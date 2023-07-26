Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:23, 26 июля 2023Экономика

ФРС США подняла ключевую ставку до максимума более чем за 20 лет

ФРС США подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5%

Фото: Pixabay

Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5 процента, об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял подобное решение, поскольку стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.

Процентная ставка выросла до максимума с 2001 года. При этом в ФРС допустили ее дальнейшее повышение. Комитет даст оценку совокупному ужесточению кредитно-денежной политики, влиянию на экономическую активность, а также экономические и финансовые условия.

Ранее аналитик банка Societe Generale Кит Джакс предсказал, что доллар может упасть до трехлетнего минимума из-за возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. По словам эксперта, проблемы американской валюты, возможно, еще далеки от завершения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разрушениях на Украине после обстрела

    Эксперт развеяла миф о потере мышечной массы во время отпуска

    Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области

    В ФРС США заявили об отсутствии планов снижать ставку до конца года

    Совет Украина — НАТО обсудил план усиления безопасности в Черном море

    Маска заподозрили в отказе от женщин

    ФРС США подняла ключевую ставку до максимума более чем за 20 лет

    В Белом доме ответили на обвинения в недостаточной помощи Украине

    Экоактивисты разрисовали портрет короля Карла III в Шотландии

    В США оценили возможность коллапса российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости