ФРС США подняла ключевую ставку до максимума более чем за 20 лет

ФРС США подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5 процента, об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял подобное решение, поскольку стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.

Процентная ставка выросла до максимума с 2001 года. При этом в ФРС допустили ее дальнейшее повышение. Комитет даст оценку совокупному ужесточению кредитно-денежной политики, влиянию на экономическую активность, а также экономические и финансовые условия.

Ранее аналитик банка Societe Generale Кит Джакс предсказал, что доллар может упасть до трехлетнего минимума из-за возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. По словам эксперта, проблемы американской валюты, возможно, еще далеки от завершения.