Президент России Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Там говорится, что парад пройдет в честь побед Военно-морского флота России, который внес значительный вклад в защиту Отечества.

«Постановляю провести 30 июля 2023 года в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в указе.

Из документа также следует, что подготовка и проведение мероприятия будут возложены на Минобороны и другие органы исполнительной власти.