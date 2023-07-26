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13:30, 26 июля 2023Россия

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Президент России Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Там говорится, что парад пройдет в честь побед Военно-морского флота России, который внес значительный вклад в защиту Отечества.

«Постановляю провести 30 июля 2023 года в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в указе.

Из документа также следует, что подготовка и проведение мероприятия будут возложены на Минобороны и другие органы исполнительной власти.

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    Никита Абрамов
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