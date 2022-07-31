Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня ВМФ России

Президент Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня военно-морского флота России

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщил Первый канал.

Глава государства на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также приветствует и поздравляет экипажи.

Выступление президента на параде ранее анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Также ожидается, что Путин в этот день утвердит Морскую доктрину РФ и подпишет указы об утверждении Корабельного устава ВМФ России.

Парад пройдет 31 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют семь парусных судов, четыре подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.