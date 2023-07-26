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19:58, 26 июля 2023Бывший СССР

В Киеве прозвучал мощный взрыв

ТАСС: очевидцы сообщают о мощном взрыве в Киеве
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мощный взрыв прозвучал в Киеве. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.

Собеседник агентства в общении с журналистами указал, что взрыв было слышно около 20 минут назад. Он также отметил, что взрывная волна ощущалась на северо-западе города.

Агентство подчеркивает, что сигнал воздушной тревоги в столице Украины не умолкает на протяжении двух часов.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.

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