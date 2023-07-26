В Киеве прозвучал мощный взрыв
ТАСС: очевидцы сообщают о мощном взрыве в КиевеСюжетВзрывы в Киеве:
Мощный взрыв прозвучал в Киеве. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.
Собеседник агентства в общении с журналистами указал, что взрыв было слышно около 20 минут назад. Он также отметил, что взрывная волна ощущалась на северо-западе города.
Агентство подчеркивает, что сигнал воздушной тревоги в столице Украины не умолкает на протяжении двух часов.
Ранее сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.