В Киеве прозвучал мощный взрыв

ТАСС: очевидцы сообщают о мощном взрыве в Киеве

Мощный взрыв прозвучал в Киеве. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.

Собеседник агентства в общении с журналистами указал, что взрыв было слышно около 20 минут назад. Он также отметил, что взрывная волна ощущалась на северо-западе города.

Агентство подчеркивает, что сигнал воздушной тревоги в столице Украины не умолкает на протяжении двух часов.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.