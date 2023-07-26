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18:36, 26 июля 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Фото: РИА Новости

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом сообщает онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 17:01 по местному времени (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области, через 40 минут тревогу объявили еще в ряде регионов, затем она распространилась на всю страну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) в стране. «Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно», — сказал он.

26 июля стало известно о поражении промышленных объектов в Харьковской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Сумской области.

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    Алевтина Запольская
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