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12:40, 26 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об усилении системы ПВО

Президент Украины Зеленский заявил, что систему ПВО в стране усилили

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине усилили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть усиление нашей системы ПВО. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно», — написал украинский лидер.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев рассказал об усилении системы ПВО в Сумской области, создании дополнительных огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами.

Ранее Зеленский заявил, что для защиты Одессы от ракетных обстрелов стране нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot. Он отметил, что уже имеющиеся системы отлично справляются со своими задачами, но не стал говорить, где именно они находятся.

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    Алевтина Запольская
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