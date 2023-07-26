Зеленский заявил об усилении системы ПВО

Президент Украины Зеленский заявил, что систему ПВО в стране усилили

Систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине усилили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть усиление нашей системы ПВО. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно», — написал украинский лидер.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев рассказал об усилении системы ПВО в Сумской области, создании дополнительных огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами.

Ранее Зеленский заявил, что для защиты Одессы от ракетных обстрелов стране нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot. Он отметил, что уже имеющиеся системы отлично справляются со своими задачами, но не стал говорить, где именно они находятся.