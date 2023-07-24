В ВСУ рассказали об усилении ПВО на севере Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал об усилении ПВО на севере Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают противовоздушную оборону (ПВО) на севере страны. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале украинского командования.

По его словам, в Сумской области задействованы дополнительные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами и прожекторными установками.

Наев напомнил, что Киеву требуется дополнительная помощь от западных партнеров, поскольку ПВО Украины «зависит от международной военно-технической помощи».

Ранее Наев сообщил, что ВСУ усилили северную границу из-за прибытия в Белоруссию бойцов частной военной компании «Вагнер». В частности, в Черниговской области прорыто свыше 40 километров противотанковых рвов.