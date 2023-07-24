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13:23, 24 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ рассказали об усилении ПВО на севере Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал об усилении ПВО на севере Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают противовоздушную оборону (ПВО) на севере страны. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале украинского командования.

По его словам, в Сумской области задействованы дополнительные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами и прожекторными установками.

Наев напомнил, что Киеву требуется дополнительная помощь от западных партнеров, поскольку ПВО Украины «зависит от международной военно-технической помощи».

Ранее Наев сообщил, что ВСУ усилили северную границу из-за прибытия в Белоруссию бойцов частной военной компании «Вагнер». В частности, в Черниговской области прорыто свыше 40 километров противотанковых рвов.

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    Алевтина Запольская
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