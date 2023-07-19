Украина усилит границу с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

Украинский генерал Наев: Киев усилит границу с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

Украина приступила к усилению территорий северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram.

«Мы знаем, что на территорию Белоруссию прибывают наемники "Вагнер". Уже сейчас мы реагируем так, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходная для вражеских сил», — сказал он.

Командующий Объединенными силами ВСУ уточнил, что было прорыто свыше 40 километров противотанковых рвов в Черниговской области. Кроме того, создано более 30 тысяч минных ловушек, добавил Наев. Также участки государственной границы дополнительно укрепят невзрывными и взрывными заграждениями, которые должны стать «неожиданностями».

Ранее украинская Госпогранслужба начала уничтожать дороги и минировать подходы на границе с Белоруссией для укрепления обороноспособности. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что угроза вторжения с белорусской стороны отсутствует.