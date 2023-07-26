Алена Хмельницкая объяснила переезд Алексея Серебрякова в Канаду

Алена Хмельницкая объяснила переезд актера Алексея Серебрякова в Канаду обучением детей

Российская актриса Алена Хмельницкая рассказала, что актер Алексей Серебряков вместе с женой Марией переехал в Канаду ради обучения своих детей. Ее слова приводит RTVI.

В беседе с телеканалом она отметила, что супруга народного артиста России имеет канадское гражданство, но у самого Серебрякова его нет. «Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына, Степа и Даня, которые мои крестники. У одного из мальчишек там были некие проблемы, и надо было... В общем, так скажем, там более человечное отношение к детям. У нас детям с некими особенностями и проблемами очень сложно находиться в этом общеобразовательном процессе», — объяснила Хмельницкая.

По ее словам, в настоящий момент Серебряков с супругой живут в России, так как их дети уже получили образование. Хмельницкая также подчеркнула, что по закону человек имеет право получить второе гражданство.

В мае стало известно, что в Екатеринбурге отменили постановки с российскими актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. За два дня до выступления афиша спектакля пропала со всех площадок.