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16:00, 27 июля 2023Культура

Алена Хмельницкая объяснила переезд Алексея Серебрякова в Канаду

Алена Хмельницкая объяснила переезд актера Алексея Серебрякова в Канаду обучением детей
Алексей Серебряков

Алексей Серебряков. Фото: Steph / Lionel / Fdc14 / ZumaPress / Globallookpress

Российская актриса Алена Хмельницкая рассказала, что актер Алексей Серебряков вместе с женой Марией переехал в Канаду ради обучения своих детей. Ее слова приводит RTVI.

В беседе с телеканалом она отметила, что супруга народного артиста России имеет канадское гражданство, но у самого Серебрякова его нет. «Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына, Степа и Даня, которые мои крестники. У одного из мальчишек там были некие проблемы, и надо было... В общем, так скажем, там более человечное отношение к детям. У нас детям с некими особенностями и проблемами очень сложно находиться в этом общеобразовательном процессе», — объяснила Хмельницкая.

По ее словам, в настоящий момент Серебряков с супругой живут в России, так как их дети уже получили образование. Хмельницкая также подчеркнула, что по закону человек имеет право получить второе гражданство.

В мае стало известно, что в Екатеринбурге отменили постановки с российскими актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. За два дня до выступления афиша спектакля пропала со всех площадок.

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    Сергей Равин
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