Пропавшую российскую школьницу нашли почти в тысяче километрах от дома

В Воронеже нашли 17-летнюю девушку, которая пропала 19 дней назад в Краснодаре

В Воронеже — почти в тысяче километрах от дома — нашли живой школьницу, которая пропала более двух недель назад в Краснодаре. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Там добавили, что 17-летняя девушка находилась в Воронеже у знакомого и ушла из дома по своей инициативе. Ее жизни ничего не угрожает. Согласно данным карт, расстояние от Краснодара до Воронежа составляет 837 километров.

Сотрудники правоохранительных органов после случившегося начали проверку. После обнаружения несовершеннолетней ее поместили в центр временного содержания детей, за девушкой выехали в Воронеж ее родители.

Россиянка вышла из дома и не вернулась 19 дней назад — 7 июля. Она перестала выходить на связь, из-за чего ее родители обратились в полицию и за помощью в поисково-спасательный отряд.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую школьницу, которая находилась на расстоянии почти 2000 километров от ее дома в Тольятти.