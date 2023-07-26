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14:14, 26 июля 2023Среда обитания

Москве предрекли потепление зимой

Климатолог Семенов: из-за феномена Эль-Ниньо зима в Москве может быть более теплой

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсант

Из-за природного феномена Эль-Ниньо будущая зима в Москве может быть более теплой и комфортной. Такое развитие событий предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, его слова передают «Известия».

По словам климатолога, во время явления Эль-Ниньо чаще всего зимой с Атлантики будут приходить влажные и теплые воздушные массы.

«C более высокой вероятностью мы, наверное, можем ожидать, если случится явление Эль-Ниньо определенной амплитуды, относительно мягкую зиму в Московском регионе», — отметил Семенов. Он также уточнил, что прогноз вероятностный, а не точный.

Эль-Ниньо — природный феномен, состоящий в аномальном повышении температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана.

Ранее москвичей предупредили, что в среду, 26 июля, в городе ожидаются интенсивные дожди, может выпасть четверть месячной нормы осадков. За июль в столице уже выпало 94 миллиметра осадков — 112 процентов месячной нормы.

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    Нина Ташевская
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